Dupla furta celulares em show de Anitta e mulher acaba presa em Vitória

Uma mulher, de 35 anos, foi presa na noite de domingo (28), com 11 aparelhos celulares furtados durante uma apresentação da cantora Anitta em um clube de Bento Ferreira, Vitória . A suspeita, que não teve o nome informado, é natural de Foz de Iguaçu, no Paraná.

Segundo a Polícia Militar , durante o patrulhamento nas imediações do clube, militares foram acionados por pessoas que disseram que uma mulher teria sido detida no interior de um show que acontecia no estabelecimento, pois estaria cometendo furtos de celulares.

No local, a equipe fez contato com um homem que se identificou como chefe da segurança na portaria e ele indicou a suspeita responsável pelos furtos.

Com ela, os policiais encontraram 11 aparelhos celulares. Durante a detenção da mulher, um homem se apresentou aos policiais e disse ter sido vítima da suspeita. Ele disse que após ter o aparelho furtado, conseguiu acompanhar o homem que teria praticado o crime e presenciou o momento em que ele entregou o celular para a mulher.

A vítima ainda contou que acompanhou os passos do grupo, que continuaram a cometer os delitos, e em momento oportuno, conseguiu segurar e deter, com ajuda dos seguranças, a mulher e recuperar o aparelho.

Várias pessoas que tiveram os aparelhos furtados fizeram contato com os policiais e informaram o ocorrido. Foram identificados, ainda no local, pelos proprietários, três celulares que estavam com a suspeita - que foi conduzida para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.