Três apostas feitas no ES acertam a quina da Mega; uma delas vai receber R$ 66 mil

Três apostas feitas no Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de terça-feira (6). Uma delas, um bolão com 20 cotas e sete dezenas marcadas, feito em Iconha, vai receber R$ 66.765,20. As outras duas apostas, de Colatina e Cachoeiro, fizeram uma aposta simples, de seis dezenas, e vão receber, cada, R$ 33.382,67. O prêmio principal acumulou novamente e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.