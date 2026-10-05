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Bairro Bicanga

Sargento dos Bombeiros morre após levar facada e golpes de madeira na Serra

Fredhericco Moreno Serri Costa foi morto durante uma briga; casal suspeito afirma que ele tentou invadir a residência, enquanto família contesta a versão e fala em emboscada

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 11:25

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

05 out 2026 às 11:25
Fredhericco Moreno Serri Costa morreu na Serra
Fredhericco Moreno Serri Costa morreu na Serra Crédito: Acervo familiar

Um sargento do Corpo de Bombeiros, identificado como Fredhericco Moreno Serri Costa, morreu após ser esfaqueado e agredido com golpes de madeira durante uma briga no bairro Bicanga, na Serra, no último domingo (4). Dois suspeitos, um homem de 45 anos e uma mulher de 51, foram levados para a Delegacia Regional da Serra.


Segundo a Polícia Militar, os dois disseram que Fredhericco estaria alterado e teria tentado invadir a quitinete onde eles moram. O homem relatou aos policiais que o sargento teria danificado móveis e objetos e partido em sua direção durante uma discussão. Ele afirmou ter dado uma facada no militar. A mulher disse que atingiu o bombeiro com um pedaço de madeira após ele tentar entrar na residência.


A família de Fredhericco, no entanto, contesta essa versão. Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, familiares afirmaram que o sargento teria sido vítima de uma emboscada após uma discussão por um motivo banal.


A irmã do militar, Raphaela Galileu, contou que ele tinha um conflito antigo com o casal, que mora nos fundos da casa da mãe de Fredhericco. Segundo ela, no domingo, o bombeiro foi ao local para chamar a mãe, que estaria na residência dos dois, e também para ver um cachorro.


“Ele foi lá porque queria que minha mãe saísse, não ficasse mais lá, porque eles eram más companhias”, disse Raphaela.


Durante o atendimento da ocorrência, moradores se agitaram e tentaram partir para cima do casal, segundo a PM. Os suspeitos foram colocados em uma viatura e levados para a Delegacia Regional da Serra. A reportagem de A Gazeta aguarda informações da Polícia Civil sobre a autuação dos dois.

Sargento estava de licença

Segundo dados do Portal da Transparência do Estado, Fredhericco ingressou no Corpo de Bombeiros em 2008 e atualmente ocupava o cargo de terceiro sargento. Ele estava de licença médica desde maio deste ano.


A reportagem também procurou o Corpo de Bombeiros para saber se a corporação irá se manifestar sobre o caso, mas não recebeu retorno até a publicação.

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