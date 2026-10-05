Sargento dos Bombeiros morre após levar facada e golpes de madeira na Serra

Um sargento do Corpo de Bombeiros, identificado como Fredhericco Moreno Serri Costa, morreu após ser esfaqueado e agredido com golpes de madeira durante uma briga no bairro Bicanga, na Serra, no último domingo (4). Dois suspeitos, um homem de 45 anos e uma mulher de 51, foram levados para a Delegacia Regional da Serra.





Segundo a Polícia Militar, os dois disseram que Fredhericco estaria alterado e teria tentado invadir a quitinete onde eles moram. O homem relatou aos policiais que o sargento teria danificado móveis e objetos e partido em sua direção durante uma discussão. Ele afirmou ter dado uma facada no militar. A mulher disse que atingiu o bombeiro com um pedaço de madeira após ele tentar entrar na residência.





A família de Fredhericco, no entanto, contesta essa versão. Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, familiares afirmaram que o sargento teria sido vítima de uma emboscada após uma discussão por um motivo banal.





A irmã do militar, Raphaela Galileu, contou que ele tinha um conflito antigo com o casal, que mora nos fundos da casa da mãe de Fredhericco. Segundo ela, no domingo, o bombeiro foi ao local para chamar a mãe, que estaria na residência dos dois, e também para ver um cachorro.





“Ele foi lá porque queria que minha mãe saísse, não ficasse mais lá, porque eles eram más companhias”, disse Raphaela.





Durante o atendimento da ocorrência, moradores se agitaram e tentaram partir para cima do casal, segundo a PM. Os suspeitos foram colocados em uma viatura e levados para a Delegacia Regional da Serra. A reportagem de A Gazeta aguarda informações da Polícia Civil sobre a autuação dos dois.