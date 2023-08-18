Terceira Ponte terá interdição total em um sentido no domingo (20)

Um jovem de 22 anos foi preso, suspeito de integrar uma facção criminosa, durante uma operação das polícias Civil e Militar no distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros
, Norte do Espírito Santo. Além da prisão, armas, munições e uma quantia em dinheiro foram apreendidas. A ação foi realizada na quinta-feira (26), mas a informação foi divulgada na terça-feira (31). O nome do rapaz não foi divulgado.
Segundo a Polícia Civil, os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão com o objetivo de combater o crime organizado e enfraquecer lideranças em comunidades rurais e distritos do município. Em uma das residências, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, uma pistola calibre .380, três carregadores, 55 munições de diferentes calibres, dois coldres, um celular e cerca de R$ 4 mil em espécie.
A Polícia Civil
informou que o jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.