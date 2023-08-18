Terceira Ponte terá interdição total em um sentido no domingo (20)

A Rodosol divulgou, nas redes sociais, que a Terceira Ponte terá interdição total em um dos sentidos no próximo domingo (20) para a realização da Corrida do Soldado. Segundo a concessionária, o bloqueio do trânsito acontecerá na parte da manhã, das 5h às 10h, apenas no sentido sul (Vitória - Vila Velha). Não haverá paralisação no sentido Vila Velha - Vitória.