Terceira Ponte terá interdição para Pedalaço Pela Paz no domingo (25)

Concentração do passeio terá início às 7h30, com saída prevista para as 8h30, no estacionamento da Praça do Papa

ATUALIZAÇÃO: Inicialmente, a interdição começaria às 7h, mas a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura informou, nesta sexta-feira (23), que ela terá início uma hora antes do que o previsto. O texto foi atualizado.