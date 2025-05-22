Terceira Ponte terá interdição para Pedalaço Pela Paz no domingo (25)

A Terceira Ponte terá o trânsito parcialmente interditado, no próximo domingo (25), para a realização do "Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!”. As faixas da direita, em ambos os sentidos, estarão reservadas aos ciclistas, enquanto os demais veículos deverão trafegar pela faixa da esquerda, próxima à barreira central. O bloqueio acontecerá das 6h às 10h, e os condutores devem redobrar a atenção durante esse período.
A concentração do passeio terá início às 7h30, com saída prevista para as 8h30, no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória. O percurso inclui o trajeto sobre a Terceira Ponte até a Praia da Costa, em Vila Velha, com retorno à Praça do Papa. O “Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!” é um evento beneficente realizado desde 1999.
ATUALIZAÇÃO: Inicialmente, a interdição começaria às 7h, mas a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura informou, nesta sexta-feira (23), que ela terá início uma hora antes do que o previsto. O texto foi atualizado.