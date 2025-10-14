Suspeito de tentar abusar da enteada é morto em Linhares após ela pedir ajuda
Um homem de 48 anos foi assassinado dentro de casa na tarde de segunda-feira (13) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, após a enteada dele, de 12 anos, pedir ajuda aos irmãos afirmando que o indivíduo tentou abusar dela. A Polícia Militar (PM) informou que ele foi golpeado com pauladas na cabeça e no rosto, e apresentava de marcas de golpes de facão nas costas e no ombro.
Segundo a PM, a enteada do homem relatou aos policiais que, quando estava sozinha em casa, preparando café para os irmãos, de 25 e 27 anos, que trabalhavam em uma obra próxima, seu padrasto chegou, sentou-se no sofá e pediu que ela se aproximasse dele, mas ela se recusou. Ele então teria tentado passar a mão no corpo da adolescente. A menina fugiu e pediu ajuda aos irmãos, que, sob forte emoção, foram até a casa e cometeram o crime. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e que nenhum suspeito foi preso.