Suspeito de envolvimento com tráfico e mortes é preso em Pedro Canário

Um homem, identificado como Edgard Alisson Ribeiro dos Santos, conhecido como 'Borel', foi preso suspeito de envolvimento em crimes de tráfico de drogas e homicídios no Centro de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, durante uma operação policial nesta quinta-feira (26).
A ação teve atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar, além de prisão temporária, expedidos pela Vara Única de Pedro Canário. A prisão do indivíduo ocorreu de forma cautelar, considerada importante para a conclusão das investigações que estão em curso.
O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus, onde está preso, à disposição da Justiça, segundo a Polícia Civil.