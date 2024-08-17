Sequência de colisões em rodovia deixa mulher gravemente ferida em Itapemirim

Segundo informações da Polícia Militar, no local a informação que tiveram foi de que o motorista do Corsa, de 29 anos, bateu na traseira do Gol, conduzido por uma mulher de 33 anos. A motorista perdeu o controle do carro, invadiu a contramão e bateu em uma motocicleta.

Nesse momento, de acordo com o registro, a Hilux, conduzida por um homem de 51 anos, que vinha na mesma direção, bateu na moto e no Gol. A motociclista foi socorrida ao Hospital Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim. Já a motorista do Gol e o filho dela foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. Todos os envolvidos realizaram o teste de etilômetro e deram negativo. O estado de saúde das vítimas não foi informado pelas unidades.