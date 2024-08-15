Motociclista morre em acidente no interior de Castelo

As dinâmicas do acidente não foram informadas pela PM. A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na tarde desta quinta-feira (15), por volta das 14h50, para a ocorrência e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.