Acidente na BR 482 em Cachoeiro deixa mulher ferida

Motocicleta que era pilotada pela vítima quando houve o acidente Crédito: Leitor A Gazeta

Uma motociclista de 28 anos acabou ferida em um acidente na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (14). Testemunhas contaram à Polícia Militar que um motorista, que seguia no mesmo sentido, teria batido na traseira da moto.

Quando os militares chegaram ao local, duas equipes do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já estavam em atendimento à vítima. A informação é de que o motorista do veículo parou por um momento após a colisão, mas depois fugiu.

A mulher foi levada para o Hospital Santa Casa, mas não há informações sobre a gravidade dos ferimentos. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o acidente e a fuga do motorista, mas a corporação respondeu que para dar início à investigação precisa que a vítima — que está hospitalizada — vá à delegacia registrar o fato.