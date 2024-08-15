Acidente na BR 482 em Cachoeiro deixa mulher ferida

Uma motociclista de 28 anos acabou ferida em um acidente na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (14). Testemunhas contaram à Polícia Militar que um motorista, que seguia no mesmo sentido, teria batido na traseira da moto.
Quando os militares chegaram ao local, duas equipes do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já estavam em atendimento à vítima. A informação é de que o motorista do veículo parou por um momento após a colisão, mas depois fugiu.
A mulher foi levada para o Hospital Santa Casa, mas não há informações sobre a gravidade dos ferimentos. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o acidente e a fuga do motorista, mas a corporação respondeu que para dar início à investigação precisa que a vítima — que está hospitalizada — vá à delegacia registrar o fato.
"Em casos em que não há mortes e nenhum detido em flagrante, a legislação exige a manifestação da vítima para iniciar uma ação. A corporação orienta a vítima a dirigir-se à Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PMES, como uma das provas", finalizou.