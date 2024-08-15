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Capixaba morre em acidente em Portugal e família pede ajuda para trazer corpo

Felipe Nolasco Braga, de 32 anos, trabalhava como motorista de aplicativo e morreu no sábado (10) após se envolver em batida com um ônibus em Lisboa, onde morava com esposa e filhos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 ago 2024 às 12:09

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 12:09

Capixaba morre em acidente em Portugal e família pede ajuda para translado
Capixaba morre em acidente em Portugal Crédito: Reprodução Site Correio da Manhã/ Divulgação
A família do capixaba Felipe Nolasco Braga, de 32 anos, está em busca de apoio financeiro para trazer ao Brasil o corpo do motorista de aplicativo, que faleceu no último sábado (10) em Portugal após um acidente de trânsito. Ele era de Cachoeiro de Itapemirim e, para custear o translado, e também a vinda da esposa dele e dos dois filhos do casal, familiares fazem uma campanha nas redes sociais, divulgando uma vaquinha solidária.
A arrecadação já chegou a R$ 21 mil, mas a meta da família é alcançar R$ 50 mil. Entre os custos, segundo parentes de Felipe, está o translado e a preparação do corpo em Portugal, cerca de 5 mil euros, e outro translado e cuidados funerários exibidos no Brasil, custando em torno de R$ 7 mil.
Segundo a irmã, Kátia Nolasco Braga, Felipe estava sozinho no carro quando se envolveu em um acidente com um ônibus em Lisboa, onde reside com a família. “Ele seguia para casa para jantar, brincar um pouco com as crianças e voltar a trabalhar fazendo corridas a noite”, disse.
Por meio de uma campanha nas redes sociais, a arrecadação já chegou a R$ 21 mil
Por meio de uma campanha nas redes sociais, a arrecadação já chegou a R$ 21 mil Crédito: Divulgação
A vítima se mudou para Portugal havia quase seis anos, pouco após se casar, em busca de uma vida melhor. A esposa foi morar com Felipe meses depois e o casal teve dois filhos – um menino de dois anos e uma menina de 11 meses. Segundo Kátia, a família do irmão já conseguiu passaporte e liberações para voltar ao país, restando agora comprar as passagens.
A expectativa da família é de que consigam pagar todas as despesas para que, na próxima semana, a família e o corpo embarquem de avião para o Brasil. O sepultamento deve acontecer no cemitério Park, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. 

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