Sedu divulga lista dos estudantes do ES selecionados para programa de intercâmbio

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou, na quarta-feira (17), a lista dos estudantes do Espírito Santo selecionados para o Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu 2026. A relação dos contemplados pode ser consultada no portal Seleção Aluno (veja aqui o resultado).





A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou que, nesta edição, o programa ofertou 500 vagas para estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino, alcançando a maior oferta de sua história, superando as 350 vagas disponibilizadas em 2025, as 170 de 2024 e as 150 de 2023.





O programa prevê a realização de um curso intensivo de três meses de Língua Inglesa ou Espanhola no exterior. Todas as despesas são custeadas pelo Governo do Estado, incluindo passagens aéreas, hospedagem, seguro-saúde, documentação e ajuda de custo no valor de 400 dólares durante o período do curso. Os estudantes também recebem uma parcela adicional, no mesmo valor, antes da viagem, para auxiliar na preparação para a experiência internacional.