Megaoperação da Polícia Civil mira criminosos em 19 cidades do Sul do ES

A Polícia Civil deflagrou a Operação Cinturão Sul para cumprimento de mais
de 40 mandados de prisão, busca e apreensão domiciliar contra criminosos de 19 municípios da Região Sul do Espírito Santo estão
sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira (18). A ação conta com apoio de
drones e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
De acordo com a Polícia Civil, as ações ocorrem simultaneamente nas seguintes cidades:
- Alegre
- Bom Jesus do Norte
- Guaçuí
- Jerônimo Monteiro
- São José do Calçado
- Cachoeiro de Itapemirim
- Apiacá
- Castelo
- Vargem Alta
- Atílio Vivácqua
- Mimoso do Sul
- Itapemirim
- Marataízes
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Anchieta
- Alfredo Chaves
- Iconha
- Piúma.
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, mais de 40 mandados estão sendo cumpridos. Além de prisões realizadas, a polícia já apreendeu armas e drogas na operação que está ainda em andamento.
A operação mobiliza 102 policiais civis e integra as estratégias da Polícia Civil para combater lideranças das organizações criminosas. O objetivo é desarticular as estruturas e combater a atuação no Estado, para redução dos índices de criminalidade.
A operação conta ainda com apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar do Espírito Santo.