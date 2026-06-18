Megaoperação da Polícia Civil mira criminosos em 19 cidades do Sul do ES

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, mais de 40 mandados estão sendo cumpridos. Além de prisões realizadas, a polícia já apreendeu armas e drogas na operação que está ainda em andamento.





A operação mobiliza 102 policiais civis e integra as estratégias da Polícia Civil para combater lideranças das organizações criminosas. O objetivo é desarticular as estruturas e combater a atuação no Estado, para redução dos índices de criminalidade.





A operação conta ainda com apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar do Espírito Santo.