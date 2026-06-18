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Cinturão Sul

Megaoperação da Polícia Civil mira criminosos em 19 cidades do Sul do ES

Com mais de 100 policiais envolvidos, a ação busca cumprir mais de 40 mandados e conta com apoio de drones e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer)

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 08:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 jun 2026 às 08:29

A Polícia Civil deflagrou a Operação Cinturão Sul para cumprimento de mais de 40 mandados de prisão, busca e apreensão domiciliar contra criminosos de 19 municípios da Região Sul do Espírito Santo estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira (18). A ação conta com apoio de drones e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).


De acordo com a Polícia Civil, as ações ocorrem simultaneamente nas seguintes cidades:

  • Alegre
  • Bom Jesus do Norte
  • Guaçuí
  • Jerônimo Monteiro
  • São José do Calçado
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Apiacá
  • Castelo
  • Vargem Alta
  • Atílio Vivácqua
  • Mimoso do Sul
  • Itapemirim
  • Marataízes
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Anchieta
  • Alfredo Chaves
  • Iconha
  • Piúma.

Operação “Cinturão Sul” cumpre mais de 40 mandados na Região Sul do ES
Operação Cinturão Sul cumpre mais de 40 mandados na Região Sul do Estado. Polícia Civil

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, mais de 40 mandados estão sendo cumpridos. Além de prisões realizadas, a polícia já apreendeu armas e drogas na operação que está ainda em andamento.


A operação mobiliza 102 policiais civis e integra as estratégias da Polícia Civil para combater lideranças das organizações criminosas. O objetivo é desarticular as estruturas e combater a atuação no Estado, para redução dos índices de criminalidade.


A operação conta ainda com apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar do Espírito Santo. 

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