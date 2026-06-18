Quem era Daveigh Chase, voz de 'Lilo & Stitch' e atriz de 'O Chamado' morta aos 35 anos

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Daveigh Chase, a atriz do filme de terror O Chamado que rastejava para fora de uma televisão, e dubladora da menina Lilo na animação da Disney Lilo & Stitch, morreu aos 35 anos.

Chase, que também atuou no drama de televisão Amor Imenso, morreu de sepse após um episódio de meningite em um hospital de Los Angeles, confirmou seu empresário John Ryan Jr à BBC News na quarta-feira (17/06).

Ryan disse que Chase havia sido internada por desnutrição antes de sua morte.

A ex-atriz mirim começou a atuar aos 4 anos, conseguindo seu primeiro trabalho em Hollywood aos 7, mas se aposentou da atuação em tempo integral em 2015, disse ele.

Os atores Brian Cox, Daveigh Chase, Martin Henderson, David Dorfman e Naomi Watts de Crédito: Getty Images

"Ela era a melhor. Amava gatos. Trabalhou conosco em resgates de gatos. Era muito reservada", disse Ryan, seu amigo e empresário por 15 anos, observando que Chase frequentemente se retirava para sua casa em Las Vegas por anos seguidos e recusava filmes de grandes estúdios para fazer projetos independentes.

"Ela não era muito hollywoodiana", disse ele. "Preferia comer na [cadeia de lanchonetes] Bob's Big Boy e voltar para casa com os gatos. Ela amava atuar, mas não gostava do ambiente da fama."

Chase, que mantinha residências em Nevada e no centro de Los Angeles, começou a atuar em Las Vegas por volta dos 4 anos fazendo dublagem e teatro.

Ela conseguiu seu primeiro papel na TV em Hollywood aos 7 anos, com uma pequena participação na popular sitcom americana Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, estrelada por Melissa Joan Hart.

Daveigh Chase, voz de Lilo, e Ving Rhames, voz de Cobra Bubbles, na estreia de Crédito: Getty Images

Ela foi descoberta por Hollywood em 2001, quando apareceu como Samantha Darko em Donnie Darko e depois interpretou a irmã do personagem principal no filme S Darko, de 2009.

Chase ficou imortalizada no cinema em 2002 como Samara Morgan, o fantasma de cabelos longos que sai rastejando da televisão — no filme de terror O Chamado — um remake americano do clássico japonês sobre uma fita de vídeo que faz as pessoas morrerem depois de assisti-la.

Ela ganhou um prêmio MTV Movie Award de melhor vilã em 2003 por sua interpretação da assustadora personagem, semelhante a um demônio, que rasteja com as mãos e os pés antes de matar as vítimas.

Chase disse que se divertiu interpretando uma personagem tão maligna.

"Não é um personagem típico. Normalmente procuram uma criança alegre e despreocupada, mas Samara era uma personagem muito interessante de interpretar. Eu simplesmente usei minha própria voz e dei a ela um toque assustador", disse ela ao Los Angeles Times em 2002.

Naquele mesmo ano, ela deu voz a Lilo, a garota havaiana fã de Elvis no sucesso Lilo & Stitch. O papel lhe rendeu um Annie Award de melhor dublagem em uma produção de longa-metragem animada, e ela continuou a dar voz à personagem em outras produções da série.

Seu currículo também inclui participações nos dramas de TV Charmed: Jovens Bruxas, Plantão Médico e Touched by an Angel. Chase também participou de 32 episódios do drama sobre poligamia da HBO Amor Imenso, interpretando a noiva infantil Rhonda Volmer.

De acordo com o site Hollywood Reporter, Chase teve uma série de problemas legais mais tarde na vida, incluindo ser acusada de porte de drogas e dirigir um carro roubado.