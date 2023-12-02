Rua de Lazer em Camburi vai começar mais tarde neste domingo (3)

Neste domingo (3), a Rua de Lazer da orla de Camburi só será liberada para o público as 8h30, e não as 6h, como de costume. O motivo é a realização da décima edição do Campeonato Capixaba de Triathlon Spint. A competição começará com a natação, em frente ao quiosque 6, na Mata da Praia. Do mar, os atletas vão para a Avenida Dante Michelini para correr e pedalar ocupando as três faixas no sentido Centro-Jardim Camburi, entre o píer de Iemanjá e o quiosque 7.
Vale lembrar que para os motoristas a situação continuará a mesma de todos os domingos: mão e contramão dividindo apenas três faixas da Avenida Dante Michelini.
Também está marcada para o mesmo dia uma corrida, que vai interditar uma das faixas da Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, no sentido Serra-Vitória. Haverá interdição também de uma faixa da Avenida Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari, no Sentido Serra. O espaço receberá uma das etapas do Circuito de Corridas Move One, mas as demais faixas ficarão liberadas para os condutores.