Rua de Lazer em Camburi vai começar mais tarde neste domingo (3)

Neste domingo (3), a Rua de Lazer da orla de Camburi só será liberada para o público as 8h30, e não as 6h, como de costume. O motivo é a realização da décima edição do Campeonato Capixaba de Triathlon Spint. A competição começará com a natação, em frente ao quiosque 6, na Mata da Praia. Do mar, os atletas vão para a Avenida Dante Michelini para correr e pedalar ocupando as três faixas no sentido Centro-Jardim Camburi, entre o píer de Iemanjá e o quiosque 7.

