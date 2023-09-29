Ressaca do mar muda cenário de avenida na Praia Central em Anchieta

A maré alta e ressaca no mar mudaram o cenário da Avenida Beira-Mar, no Centro de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (29). A via, na Praia Central, amanheceu cheia de areia e com pedaços de plantas, levados pela força das ondas.
O morador do balneário, Jonas Pereira, registrou foto da cena. “Passei por lá umas 7h40, quando estava indo para o trabalho. Ontem (28) o mar estava muito agitado e ventando muito. Hoje (29), deve acontecer a mesma coisa. Desta vez, sujou bastante, acho que tiram mais de 10 caminhões de sujeira, muita areia”, contou.
A Prefeitura de Anchieta destacou que já realizou a limpeza da Avenida Beira-Mar, na Praia Central.