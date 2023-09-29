Ressaca do mar muda cenário de avenida na Praia Central em Anchieta

O morador do balneário, Jonas Pereira, registrou foto da cena. “Passei por lá umas 7h40, quando estava indo para o trabalho. Ontem (28) o mar estava muito agitado e ventando muito. Hoje (29), deve acontecer a mesma coisa. Desta vez, sujou bastante, acho que tiram mais de 10 caminhões de sujeira, muita areia”, contou.