Prefeitura vai fazer censo de cães e gatos em Vitória

A Prefeitura de Vitória vai contratar uma empresa para realizar o primeiro Censo Animal da cidade, que vai mapear a população de cães e gatos no município. A autorização para publicação do edital de licitação já foi dada.





O levantamento vai indicar quantos animais vivem na Capital, onde estão concentrados e quais regiões demandam mais atenção do poder público.





Segundo a prefeitura, os dados serão usados para planejar ações de castração, vacinação antirrábica, guarda responsável, prevenção de zoonoses, combate ao abandono e proteção animal.





A licitação será realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 076/2026. A entrega das propostas vai até 25 de junho, quando também ocorre a sessão de disputa.