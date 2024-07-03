Prefeitura de Colatina conclui mudança e concentra serviços em nova sede

A transição começou em 2022 e aconteceu de forma gradual neste período, com a transferência de secretarias e órgãos municipais. Agora, diversos serviços do município estão sendo realizados no local, como o setor de protocolo, o atendimento a agricultores e produtores rurais, o setor para emissão de alvarás, a equipe da Defesa Civil Municipal, o IPTU, entre outros.