Prefeitura de Colatina conclui mudança e concentra serviços em nova sede

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, divulgou que concluiu a mudança para sua nova sede, localizada no bairro Sagrado Coração de Jesus, na última segunda-feira (1º), e o local agora já concentra todos os atendimentos da administração municipal. O espaço funciona onde era o antigo Tiro de Guerra e onde seria instalado o Faça Fácil no município (que reúne serviços públicos).
A transição começou em 2022 e aconteceu de forma gradual neste período, com a transferência de secretarias e órgãos municipais. Agora, diversos serviços do município estão sendo realizados no local, como o setor de protocolo, o atendimento a agricultores e produtores rurais, o setor para emissão de alvarás, a equipe da Defesa Civil Municipal, o IPTU, entre outros.
Confira a distribuição por setores:
- Subsolo: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma), Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural (Semdir); parte de manutenção da Secretaria de Ciência, tecnologia e Inovação (Secti);
- Térreo: Recepção da Prefeitura; Secretaria da Fazenda (Semfaz), Secretaria de Administração (Semad); Superintendência de Inovação da Secti, Secretaria de Obras (Semob), setor de Protocolo, setor de IPTU. Temporariamente, o Ciretran também está com os serviços para renovação de habilitação no térreo do edifício;
- 1º Andar: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social (Semaicos), Procuradoria-geral, Controladoria, Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Empreendimentos Especiais (Semunees), além do auditório.