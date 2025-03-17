Prefeitura alerta para problemas na BR 259 após buraco se abrir em Colatina

A Prefeitura de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , emitiu um comunicado direcionado a motoristas, ciclistas e pedestres, alertando para problemas com "riscos aos usuários" da BR 259, na altura da ponte de Baunilha.

TV Gazeta, Roger Botelho, foi ao local e, até às 16h, o trânsito fluía em meia pista. No início da tarde desta segunda-feira (17), um vídeo chamou a atenção ao mostrar um buraco na "cabeça da ponte" , próximo à junta de dilatação da ponte de Baunilha. O repórter cinematográfico da, Roger Botelho, foi ao local e, até às 16h, o trânsito fluía em meia pista.

Na nota, a prefeitura informa que a responsabilidade pelo trecho é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e que as secretarias de Trânsito e Obras da cidade atuam na sinalização e no que chamou de "uso seguro" da ponte. A prefeitura não detalha quais seriam essas "falhas estruturais" e quais riscos elas oferecem às pessoas.

Antes do posicionamento da prefeitura, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que está "ciente da situação e o local já está sinalizado". A autarquia diz que atua para resolver o problema "com a maior brevidade possível". Ainda segundo o DNIT, "até o momento, não foi identificada a necessidade de interdição do trecho".