Polícia prende jovem suspeito de roubos a comércios de Sooretama

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, prenderam, em ação conjunta nesta terça-feira (19), um jovem de 20 anos suspeito de cometer roubos a pelo menos quatro estabelecimentos no município. Um supermercado, uma loja de acessórios, estabelecimento correspondente de agência bancária e uma padaria – roubada quatro vezes em 21 dias – foram alvo de Augusto Pablo Alves de Jesus, conforme as investigações.