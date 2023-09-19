Polícia prende jovem suspeito de roubos a comércios de Sooretama

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, prenderam, em ação conjunta nesta terça-feira (19), um jovem de 20 anos suspeito de cometer roubos a pelo menos quatro estabelecimentos no município. Um supermercado, uma loja de acessórios, estabelecimento correspondente de agência bancária e uma padaria – roubada quatro vezes em 21 dias – foram alvo de Augusto Pablo Alves de Jesus, conforme as investigações.
Policiais civis investigaram os crimes e informaram a Polícia Militar de que Augusto estava sendo procurado. Nesta terça-feira, o suspeito foi localizado e preso pela PM de Sooretama e conduzido para a Delegacia Regional de Linhares. De acordo com a Polícia Civil, ao ser interrogado, ele confessou todos os crimes e se encontra preso, à disposição da Justiça.