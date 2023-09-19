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Crimes

Polícia prende jovem suspeito de roubos a comércios de Sooretama

Publicado em

19 set 2023 às 19:03
Augusto Pablo, de 20 anos, é responsável por roubos no comércio de Sooretama
Augusto Pablo, de 20 anos, é responsável por roubos no comércio de Sooretama Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Militar e a Polícia Civil de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, prenderam, em ação conjunta nesta terça-feira (19), um jovem de 20 anos suspeito de cometer roubos a pelo menos quatro estabelecimentos no município. Um supermercado, uma loja de acessórios, estabelecimento correspondente de agência bancária e uma padaria – roubada quatro vezes em 21 dias – foram alvo de Augusto Pablo Alves de Jesus, conforme as investigações.
Policiais civis investigaram os crimes e informaram a Polícia Militar de que Augusto estava sendo procurado. Nesta terça-feira, o suspeito foi localizado e preso pela PM de Sooretama e conduzido para a Delegacia Regional de Linhares. De acordo com a Polícia Civil, ao ser interrogado, ele confessou todos os crimes e se encontra preso, à disposição da Justiça.
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Vitor Recla

Curso de Residência em Jornalismo / [email protected]
Vitor Recla
Acidente

Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Publicado em 10/04/2026 às 13:48
Adolescente na direção de carro se envolve em acidente em Colatina
Adolescente na direção de carro se envolve em acidente em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após invadir a contramão e bater de frente com um ônibus, na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo testemunhas, o carro conduzido pelo jovem entrou na pista contrária e colidiu com o coletivo. Com o impacto, ele ficou preso às ferragens.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente  sofreu ferimentos e teve fratura exposta no fêmur esquerdo. Os militares realizaram o desencarceramento, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) o encaminhou ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.
À Polícia Militar (PM), o jovem — que ficou preso às ferragens — apresentou outra versão e afirmou que seguia para o trabalho quando o ônibus teria invadido a contramão. No coletivo estavam trabalhadores que prestam serviços para o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) no município de Baixo Guandu. Nenhum deles ficou ferido. O ônibus teve danos na parte frontal e na lateral esquerda.
Ônibus a serviço do DER-ES que foi atingido por carro em Colatina
Ônibus a serviço do DER-ES que foi atingido por carro em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Familiares do adolescente informaram à Polícia Militar que ele pegou o carro sem autorização da mãe para ir ao trabalho. O teste do bafômetro não foi realizado devido ao estado de saúde do jovem. Segundo o sargento Gama, da PM, a responsável pelo veículo pode ser responsabilizada.
Permitir ou entregar a direção a uma pessoa não habilitada, que venha a se envolver em crime de trânsito, pode gerar penalidades ao proprietário do veículo
Sargento Gama - Policial militar
Por causa do acidente, a Guarda Municipal esteve no local e auxiliou na organização do trânsito nos dois sentidos da via. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Polícia

Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Publicado em 10/04/2026 às 13:28
Homem é morto com 19 tiros por suspeitos em carro em Linhares
Homem sofreu perfurações na cabeça, nos braços e no dorso durante ataque em Linhares Crédito: Montagem | A Gazeta
Um homem de 30 anos, identificado como José Nilton de Jesus Nascimento, foi morto a tiros na localidade de Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Segundo a Polícia Científica, a vítima apresentava 19 perfurações pelo corpo: cinco na cabeça, duas no braço direito, duas no braço esquerdo, duas no ombro direito e oito no dorso.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que os suspeitos chegaram de carro, efetuaram disparos contra a vítima e fugiram em seguida. Quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava sem vida, caído no chão.
A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro

Publicado em 10/04/2026 às 12:00
Acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um homem de 48 anos morreu em um acidente envolvendo o carro que dirigia na manhã desta sexta-feira (10), na BR 482, nas proximidades da localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher que estava no banco do carona ficou ferida.
Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o Citroën C3 perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco de pedras às margens da pista. Havia um casal no veículo. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local, de acordo com a Polícia Militar. A passageira foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Transtorno

Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Publicado em 10/04/2026 às 11:39
Um forte temporal que atingiu São Mateus, no Norte do Espírito Santo, deixou ruas alagadas no balneário de Guriri na madrugada desta sexta-feira (10). Segundo a prefeitura, os pontos mais afetados foram trechos das avenidas Esbertalina e Central. 
Ainda de acordo com o município, foram utilizadas bombas para drenar a água acumulada e, antes do amanhecer, todos os pontos de alagamento já haviam sido resolvidos. Não houve registro de ocorrências graves. 
A administração municipal disse que, em pouco tempo, choveu quase metade do volume previsto para todo o mês de abril. Foram 20,8 milímetros em cerca de duas horas. 
A prefeitura informou que a cidade segue em alerta para temporal. A previsão é de chuva forte ao longo da tarde e da noite desta sexta-feira (10), com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora e acumulados que podem chegar a 50 milímetros no dia. As condições aumentam o risco de novos alagamentos, queda de galhos e descargas elétricas. As equipes seguem em monitoramento constante para garantir a segurança da população.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Risco de transtornos

Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo

Publicado em 10/04/2026 às 11:10
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta sexta-feira (10), o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso abrange 73 municípios, deixando de fora apenas cinco cidades localizadas no extremo Sul do Estado.
Para as regiões sob alerta, a previsão é de acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, no período das 8h35 às 23h59 desta sexta-feira. As únicas cidades capixabas que não receberam o aviso são: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, entre sexta-feira (10) e sábado (11), a atuação de um sistema frontal no oceano mantém a instabilidade atmosférica elevada no Espírito Santo. Há previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, queda pontual de granizo e ventos intensos. Essas condições podem provocar transtornos, como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Sem feridos

Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Publicado em 10/04/2026 às 10:49
Uma viatura da Polícia Militar (PM) pegou fogo e teve parte da lataria destruída na noite de quinta-feira (9), no bairro BNH, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado em uma rua atrás do batalhão quando as chamas começaram. Até o momento, não foi possível identificar a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido.
Em vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta, a viatura aparece parada atrás de um caminhão, que também teve a parte traseira atingida pelo fogo. Um dia após o ocorrido, o carro foi novamente filmado, desta vez com os vidros quebrados, parte do painel derretido devido ao calor e a lataria carbonizada.
A PM informou que uma perícia será realizada na manhã desta sexta-feira (10). A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre as causas do incêndio e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari

Publicado em 10/04/2026 às 10:16
Delegacia de Guarapari
Delegacia Regional de Guarapari, onde vítima registrou o caso Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem de 44 anos foi preso no Centro de Guarapari, suspeito de furtar a própria avó, uma idosa de 85 anos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia no dia 9 de março para relatar que o neto havia pegado seu aparelho celular e, utilizando aplicativos bancários, realizou transferências via Pix sem sua autorização, totalizando cerca de R$ 38 mil.
Após perceber a movimentação indevida, a idosa conseguiu bloquear os aplicativos bancários por meio do suporte da instituição financeira, evitando novos prejuízos. 
“As diligências apontaram que o suspeito, que possui histórico de crimes patrimoniais, teria se aproveitado da relação de confiança com a vítima para cometer o crime. Há indícios, ainda, de que ele vinha promovendo a dilapidação do patrimônio da avó”, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari, delegado Rafael Gobbi.
A prisão ocorreu na última quarta-feira (8). O investigado — que não está tendo o nome divulgado para que a vítima não seja identificada — será indiciado por furto qualificado mediante abuso de confiança. O inquérito policial está em fase de conclusão.

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Polícia prende 2 por tráfico e apreende metralhadora caseira em Marataízes

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Operação

Polícia prende 2 por tráfico e apreende metralhadora caseira em Marataízes

Publicado em 10/04/2026 às 09:40
Operação policial flagra tráfico, apreende drogas e prende suspeitos em Marataízes
Operação policial flagra tráfico, apreende drogas e prende suspeitos em Marataízes Crédito: Divulgação | PCES
Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, na tarde de quinta-feira (9), durante uma operação da Polícia Civil no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Além de entorpecentes, os agentes apreenderam uma metralhadora calibre 9 milímetros de fabricação caseira.
De acordo com o titular da Delegacia de Marataízes, delegado Thiago Viana, o local onde os suspeitos foram detidos funcionava como ponto de distribuição de drogas. “Ao notarem a presença policial, os envolvidos tentaram fugir, mas dois homens foram rapidamente contidos, enquanto um adolescente, já identificado nas investigações, conseguiu escapar do cerco”, informou.
A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Marataízes. No local, foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack de diferentes tamanhos, uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo das drogas.
Segundo a Polícia Civil, um dos presos exerce papel de liderança no tráfico na região conhecida como Rua da Bacia e possui reincidência no sistema penitenciário.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Obras de drenagem interditam avenida com acesso à BR 101 em São Mateus

Publicado em 10/04/2026 às 09:29
Obras para drenagens interdita Avenida Argentina, em São Mateus
Obras para drenagens interdita Avenida Argentina, em São Mateus Crédito: Google Maps
As obras de drenagem realizadas para solucionar problemas de alagamento em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, interditaram a Avenida Argentina, que dá acesso à BR 101, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo a prefeitura, a interdição foi necessária para permitir a chegada de carretas que transportam peças de concreto utilizadas na obra de reparo da ladeira que liga os bairros Vila Nova e Vila Verde.
A Prefeitura de São Mateus destacou que os trabalhos devem se estender ao longo de toda a manhã, e a orientação é para que os motoristas busquem rotas alternativas, trafegando pelas ruas Venezuela, Uruguai, Paraguai e outras vias adjacentes.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
É um menino

Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra

Publicado em 10/04/2026 às 09:07
Bebê nasce dentro de carro de aplicativo na Serra
Bebê nasce dentro de carro de aplicativo na Serra Crédito: Divulgação/Altair Dantas
A sexta-feira (10) começou de forma inesperada para o motorista de aplicativo Altair Dantas, na Serra. Ele ajudou no parto de um bebê dentro do próprio carro, durante uma corrida. Ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Altair contou que mora na região de Jacaraípe e havia aceitado uma corrida com destino ao hospital. 
"Quando cheguei, a mulher já estava quase ganhando o bebê. Assim que ela entrou no carro, a bolsa estourou. Fiquei até assustado, mas a mãe estava tranquila. O bebê nasceu ali mesmo e já saiu chorando. Foi uma emoção", relatou.
Segundo o motorista, o recém-nascido é um menino e, apesar do susto, mãe e filho passam bem.
"Fiquei tão feliz. Ganhei meu dia", finalizou.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta

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