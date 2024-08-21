Polícia fecha depósito com duas toneladas de fios furtados em Aracruz

A Polícia Civil fechou um depósito que servia para armazenamento de fios de cobre furtados e apreendeu duas toneladas do material no local em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (20). Dois homens foram presos suspeitos de crime de receptação. A corporação disse que, conforme as investigações, a dupla estava guardando o material em troca de dinheiro. O produto apreendido foi avaliado em cerca de R$ 250 mil.
Segundo a Polícia Civil, foi possível identificar o local usado para o depósito de fios furtados em Aracruz e em outras cidades próximas nos últimos 20 dias, a partir de um relatório da Gerência de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
Os suspeitos foram localizados em um carro que havia sido utilizado no crime. Foi feito um monitoramento e então os policiais encontraram o veículo. Os ocupantes foram abordados e questionados sobre os furtos, e informaram que estavam com os cabos.
As investigações continuam para verificar se os suspeitos possuem envolvimento além do crime de receptação. Eles não pagaram fiança e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz, onde permanecem à disposição da Justiça.