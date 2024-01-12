Polícia Científica do ES ajuda a desvendar mortes dentro de BMW em SC

Polícia do ES colabora em investigação sobre mortes dentro de BMW em Santa Catarina Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Conforme as investigações, havia um vazamento irregular de gás no escapamento do veículo. A Polícia Científica do Espírito Santo é referência nacional em toxicologia forense. No caso específico da carboxihemoglobina, não há muitos Estados no Brasil que fazem este tipo de análise, que já é realizado no Espírito Santo há cerca de dez anos, segundo a corporação.

“Este intercâmbio é extremamente produtivo e importante para toda a sociedade. Isso representa conhecimento científico aplicado à investigação criminal, já que uma prova pericial robusta, amparada pelo conhecimento técnico e científico é imprescindível para trazer os fatos à luz da Justiça, beneficiando toda a sociedade”, afirmou o perito oficial-geral, Carlos Alberto Dal Cin.

Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú (SC); vítimas eram naturais de Paracatu (MG) e tinham 16, 19, 21 e 24 anos Crédito: Divulgação / Polícia Militar de SC

A análise de carboxihemoglobina é realizada por meio de uma técnica chamada Espectrofotometria. A amostra de sangue é diluída, misturada a produtos químicos e colocada em um equipamento chamado espectrofotômetro, que mede a quantidade de absorção de luz na amostra. O exame é rápido e geralmente é concluído em apenas um dia, dependendo das condições das amostras.