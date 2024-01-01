Quatro jovens são achados mortos dentro de BMW após réveillon em SC

Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de BMW Crédito: Divulgação/Polícia Militar de SC

FLORIANÓPOLIS - Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW/320i em frente a rodoviária de Balneário Camboriú (SC) manhã desta segunda-feira (1º).

Não foram encontrados sinais de violência nas vítimas. Há a suspeita de vazamento de gás proveniente do ar-condicionado do veículo. As mortes se deram após parada cardiorrespiratória, segundo socorristas do Samu.

Todas as vítimas eram de Minas Gerais. Elas foram identificadas pela Polícia Militar como Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos e um adolescente de 16 anos, que não teve a identidade divulgada.

A namorada de uma das vítimas afirmou à Polícia Militar que, por volta das 3h, as vítimas disseram que estavam tontas. Ela chegou com o namorado de Brasília por volta das 2h30 e as outras vítimas foram buscá-las, após passarem o réveillon.

Os jovens decidiram descansar no carro e ligaram o ar-condicionado. A mulher ficou fora do veículo enquanto eles descansavam e foi ao carro algumas vezes para ver se estava tudo bem.

Segundo a testemunha, as vítimas comeram cachorro-quente na praia. A jovem de 19 anos, que estava pior, havia vomitado. Os pais do namorado dela também teriam ingerido o alimento, mas não teriam passado mal.