Influenciador é achado morto e enterrado no quintal de uma casa em SP

Carlos Henrique Medeiros tinha 26 anos e era influenciador digital Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

SÃO PAULO - O influenciador Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado morto e enterrado nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra (SP) no último sábado (30). Ele estava desaparecido desde o Natal.

Dois suspeitos foram presos preventivamente. A Delegacia de Itapecerica investiga se o influenciador foi assassinado ou se teve uma morte acidental.

Conhecido como Henrique Medeiros nas redes sociais, o jovem tinha quase 1,8 milhão de seguidores no YouTube. No canal, ele publicava vídeos de "pegadinhas" com amigos e familiares.