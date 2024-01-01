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Dois foram presos

Influenciador é achado morto e enterrado no quintal de uma casa em SP

Carlos Henrique Medeiros tinha 26 anos e estava desaparecido desde o Natal; polícia investiga se influenciador foi assassinado ou se teve morte acidental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jan 2024 às 14:41

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 14:41

Carlos Henrique Medeiros tinha 26 anos e era influenciador digital Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
SÃO PAULO - O influenciador Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado morto e enterrado nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra (SP) no último sábado (30). Ele estava desaparecido desde o Natal.
Dois suspeitos foram presos preventivamente. A Delegacia de Itapecerica investiga se o influenciador foi assassinado ou se teve uma morte acidental.
Conhecido como Henrique Medeiros nas redes sociais, o jovem tinha quase 1,8 milhão de seguidores no YouTube. No canal, ele publicava vídeos de "pegadinhas" com amigos e familiares.
A Polícia Civil diz que continua realizando diligências para identificar se há mais pessoas envolvidas no crime.

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