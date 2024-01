Adolescente de 17 anos é baleada na nuca dentro de carro em Regência

Suspeito efetuou vários disparos em direção ao veículo onde estava a adolescente; polícia investiga a motivação do crime

Uma adolescente de 17 anos foi baleada na região da nuca e da perna direita na vila de Regência, em Linhares, no Norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (1º). Segundo informações da Polícia Militar, um suspeito conhecido por "Tutum" efetuou vários disparos em direção a um veículo Gol, na cor cinza, que estava na pracinha do bairro. Dentro do carro, estava a adolescente, que foi atingida pelos disparos.