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Lenda do clube

Morre Denir, massagista do Flamengo desde 1981

O clube lamentou a morte em uma publicação nas redes sociais. Seu Denir estava no Rubro-Negro havia mais de quarenta anos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jan 2024 às 14:16

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 14:16

Adenir Silva, massagista do Flamengo desde 1981, morreu nesta segunda-feira (1º), aos 75 anos. Seu Denir, como era conhecido, tratava um tumor no cérebro.
Flamengo
Denir foi massagista do Flamengo por mais de 40 anos Crédito: Divulgação/Flamengo
O Flamengo lamentou a morte em uma publicação nas redes sociais. Seu Denir estava no clube havia mais de quarenta anos.
"Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou ídolo da Maior Torcida do Mundo sem jamais ter entrado em campo como atleta do clube", disse o Flamengo.
Denir foi diagnosticado com um tumor no cérebro em 2022, após passar mal no CT Ninho do Urubu e ser levado a um hospital.
Em março ele visitou o CT e recebeu o carinho do elenco. À época, o Rubro-Negro divulgou imagens do encontro e da interação entre Denir, em uma cadeira de rodas, e jogadores.
O massagista fez parte de grandes conquistas do Flamengo.

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