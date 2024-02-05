Pneu estoura e carga de panelas é saqueada em Mimoso do Sul

A carga de um caminhão foi saqueada após o pneu do veículo estourar, em Mimoso do Sul, no último domingo (4). O motorista relatou que trafegava pelo distrito de São José das Torres quando parou para pedir ajuda. Enquanto aguardava o socorro, pessoas que passavam pelo local arrombaram a carroceria e levaram o carregamento de panelas.

O motorista relatou ainda que, em seguida, outro grupo foi ao local e aproveitou que o veículo já estava aberto para levar mais uma parte da carga. De acordo com a PMES, nenhum suspeito foi localizado no momento da ocorrência e a vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado.