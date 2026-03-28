PM acha drogas e armas em casa alugada em cima de igreja no Sul do ES

Traficantes alugam casa acima de igreja para esconder drogas e armas em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Uma casa em cima de uma igreja era usada como depósito para drogas no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segundo a Polícia Militar. O ponto foi descoberto, na última sexta-feira (27), após denúncias de que o local havia sido alugado por traficantes para esconder entorpecentes e armas.

Durante uma campana, os PMs observaram um suspeito entrando na residência e saindo, logo em seguida, com um embrulho. Apesar da tentativa de abordagem, ele não foi localizado.

Após cercar o imóvel, os policiais conseguiram ver por um buraco no portão que havia entorpecentes. Na casa, foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm (TLP13000) com carregador; um revólver calibre .38 com numeração raspada; 62 munições de 9mm e seis munições de .38; 456 papelotes de cocaína; uma capa de colete balístico, além de outros materiais.