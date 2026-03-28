PM acha drogas e armas em casa alugada em cima de igreja no Sul do ES
Uma casa em cima de uma igreja era usada como depósito para drogas no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segundo a Polícia Militar. O ponto foi descoberto, na última sexta-feira (27), após denúncias de que o local havia sido alugado por traficantes para esconder entorpecentes e armas.
Durante uma campana, os PMs observaram um suspeito entrando na residência e saindo, logo em seguida, com um embrulho. Apesar da tentativa de abordagem, ele não foi localizado.
Após cercar o imóvel, os policiais conseguiram ver por um buraco no portão que havia entorpecentes. Na casa, foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm (TLP13000) com carregador; um revólver calibre .38 com numeração raspada; 62 munições de 9mm e seis munições de .38; 456 papelotes de cocaína; uma capa de colete balístico, além de outros materiais.
Ninguém foi preso durante a operação. O nome da instituição religiosa também não foi divulgado pelas autoridades.