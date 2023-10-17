PF apreende R$ 11 mil em notas falsas em agência dos Correios em Cariacica

A Polícia Federal, junto com Setor de Inteligência dos Correios, interceptou na manhã desta segunda-feira (16) o envio de uma remessa contendo R$ 11.000 em notas falsas

Segundo a Polícia Federal, os envelopes iriam ser enviados a moradores de outros estados. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DELEFAZ) visando identificar os criminosos que realizaram a confecção e distribuição das notas falsas.

A instituição ressalta que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e a pena pelo crime de vária de três a doze anos, além do pagamento de multa.