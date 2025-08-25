Peixeiro é detido ao ser flagrado desmontando bicicleta compartilhada em Vitória

Guarda Municipal deteve peixeiro que desmontava uma bicicleta de uso compartilhado em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Um peixeiro, de 42 anos, foi detido ao ser flagrado desmontando uma bicicleta de uso compartilhado no Morro do Bode, embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória. O caso aconteceu manhã de domingo (24) quando uma equipe da Guarda Municipal passava pela região. Conforme a corporação, ele reagiu ao ser abordado pelos agentes e foi necessário um disparo de taser, equipamento não letal.

A Guarda informou ainda que o peixeiro possui cinco passagens, sendo elas por roubo, roubo de veículo, tráfico de drogas, receptação e uso de entorpecentes. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Já bicicleta recuperada também foi levada para a unidade policial.