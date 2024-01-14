Passageiros reclamam de ar-condicionado desligado em barca do aquaviário

Altas temperaturas, pessoas passando mal e ar-condicionado desligado: essas foram as reclamações de usuários do Sistema Aquaviário que fizeram a viagem entre Porto de Santana, em Cariacica, até a Praça do Papa, em Vitória, na manhã deste domingo (14), quando o termômetros da Grande Vitória chegaram a marcar 30º C.
Em um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, passageiros reclamam do aparelho de climatização desligado durante a viagem, o que teria ocasionado mal-estar em algumas pessoas. “Calor dos infernos porque o ar-condicionado não está funcionando. Quero mandar aqui um ‘alô’ ao Fábio Damasceno (secretário de mobilidade e infraestrutura do Estado) e ao governador Renato Casagrande para que coloquem uma coisa mais organizada”, disse um dos passageiros durante a reclamação.
“Ninguém aguenta essa p**** aqui não. Está lotado de turistas, gente passeando nesse calor e as janelas não abrem. Já me decepcionei com o aquaviário”, exclamou o usuário.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) não se posicionou sobre o ocorrido até o fechamento deste texto. Por sua vez, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), informou que identificou junto aos fiscais de operações que houve instabilidade no funcionamento do sistema de ar-condicionado em viagens das embarcações neste domingo (14), mas não foi informada que algum passageiro tenha passado mal por conta do calor.
"Uma equipe foi à estação na Praça do Papa, fez a manutenção do gerador do equipamento e o ar-condicionado voltou a funcionar. A empresa está em contato com os responsáveis pelas operações para cobrar melhorias", informou.