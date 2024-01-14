Passageiros reclamam de ar-condicionado desligado em barca do aquaviário

Em um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, passageiros reclamam do aparelho de climatização desligado durante a viagem, o que teria ocasionado mal-estar em algumas pessoas. “Calor dos infernos porque o ar-condicionado não está funcionando. Quero mandar aqui um ‘alô’ ao Fábio Damasceno (secretário de mobilidade e infraestrutura do Estado) e ao governador Renato Casagrande para que coloquem uma coisa mais organizada”, disse um dos passageiros durante a reclamação.