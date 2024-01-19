Passageiro tem pescoço cortado ao separar briga em ônibus em Vitória

Um homem de 42 anos sofreu um corte no pescoço ao tentar separar uma briga quando estava dentro de um ônibus do Sistema Transcol na madrugada desta sexta-feira (19), na altura do bairro Goiabeiras, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, dois indivíduos estavam discutindo quando o passageiro tentou apartar a discussão, momento em que foi atingido no pescoço por uma garrafa de vidro.
O caso, tratado como tentativa de homicídio, ocorreu em ônibus da linha 567, do Sistema Transcol, que estava fazendo o trajeto entre os terminais de Carapina, na Serra, e Vila Velha. Não há informações sobre o estado de saúde do homem, mas a Polícia Militar informou que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
O suspeito, no entanto, fugiu do local. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.