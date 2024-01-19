Passageiro tem pescoço cortado ao separar briga em ônibus em Vitória

O caso, tratado como tentativa de homicídio, ocorreu em ônibus da linha 567, do Sistema Transcol, que estava fazendo o trajeto entre os terminais de Carapina, na Serra, e Vila Velha. Não há informações sobre o estado de saúde do homem, mas a Polícia Militar informou que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.