Pai e filha ficam feridos em acidente entre moto e carreta em Cachoeiro

Duas ambulâncias do Samu foram deslocada ao local do acidente em Cachoeiro

Conforme a apuração de A Gazeta, a jovem de 25 anos foi socorrida em estado grave, enquanto o pai, de 49, tinha quadro estável e apresentando um ferimento no ombro. Ambos foram levados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro.