Ossada humana é encontrada em plantação de eucalipto em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação sobre a presença de ossos em um local que parecia uma cova rasa, o que foi confirmado no local.

A Polícia Científica informou que os ossos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para identificação e realização de exame cadavérico. Acrescentou que “o prazo para emissão do laudo cadavérico, conforme a legislação, é de 10 dias, podendo ser prorrogado por solicitação dos peritos. Em casos que exigem exames laboratoriais, como este, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando há necessidade de análise de DNA (30 dias) ou exame histopatológico (entre 60 e 90 dias)”.