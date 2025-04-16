Orla de Cariacica será interditada no domingo (20) para evento religioso

A partir das 5h do próximo domingo (20), A Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães, na Nova Orla de Cariacica, será interditada para uma programação religiosa realizada por quatro paróquias do município. A liberação está prevista para 12h.

A Prefeitura de Cariacica informou que a passagem de veículos estará bloqueada para uma procissão de fiéis, que sairão da Praça de Porto de Santana, passarão pela rua Pio XII e por Itacibá, até à Nova Orla, onde será realizada uma missa, às 6h. Como alternativa, os moradores poderão utilizar a Avenida Mário Gurgel, a Rodovia José Sette e a Rua Pedro Nolasco - todas servem como desvio.