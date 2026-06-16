Operação da Polícia Civil encontra fuzis, munições e viatura falsa no ES

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos e apreendeu armas, incluindo três fuzis, carregadores e munições durante uma operação realizada na manhã desta terça-feira (16) nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha.
A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que cumpriu seis mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão preventiva. Os dois principais alvos da operação foram localizados e presos. Ainda não há informações sobre a identificação dos suspeitos.
Durante o cumprimento das buscas, os policiais apreenderam:
- 2 fuzis calibre 5.56mm;
- 1 fuzil calibre 9mm;
- 1 carabina calibre .40;
- 1 pistola calibre .45 ACP;
- 1 pistola calibre 9mm;
- 1 pistola calibre .22 LR;
- 1 revólver calibre .38;
- 20 carregadores de calibres diversos;
- 566 munições de calibres diversos;
- 1 mira holográfica e 2 bipés para armas de precisão;
- 1 par de algemas;
- 1 veículo Toyota Etios equipado com giroflex oculto (utilizado para simular viatura descaracterizada);
- 1 veículo Toyota Corolla;
- R$ 8.040 em espécie.
A Polícia Civil informou que mais detalhes da operação serão divulgados em momento oportuno.