Ônibus atinge três pessoas ao tentar desviar de carro em Vila Velha

O abrigo de pedestres foi arrancado do lugar pelo ônibus no acidente em Vila Velha Crédito: Daniel Marçal

Um ônibus do Sistema Transcol atingiu três pessoas que estavam em um ponto de parada nesta segunda-feira (25), na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Ataíde, em Vila Velha . O acidente aconteceu após o veículo tentar desviar de um carro que freou bruscamente, conforme informado pela Guarda Civil Municipal. Os feridos foram levados par hospitais da Grande Vitória.

As vítimas foram atingidas no momento em que o ônibus estava virando à direita para não bater no carro. O coletivo também acabou arrancando o abrigo para pedestres às margens da via.

A Guarda Municipal fechou duas faixas no sentido Segunda Ponte para o atendimento médico às vítimas, que foram levadas para hospitais da Grande Vitória. A pista já foi liberada. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assumiu a ocorrência.

A empresa responsável pelo coletivo informou que apura a ocorrência registrada na tarde desta segunda-feira (25). No coletivo, não havia passageiros e o motorista não se feriu. Três pessoas que estavam no ponto de ônibus tiveram escoriações e foram socorridas pelo Samu. A seguradora será acionada para prestar assistência aos feridos.

A Polícia Militar informou, em nota enviada no final da manhã desta terça-feira (26), que, no local, os militares constataram a colisão traseira entre um ônibus e um carro, seguida de um atropelamento de três pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Segundo a PM, o condutor do coletivo e o motorista do carro foram submetidos ao teste do etilômetro, e ambos resultados deram negativo para a ingestão de bebida alcoólica. "Foram verificadas as CNHs dos condutores e os CRLVS dos seus respectivos veículos e nenhuma irregularidade foi constatada. Ambos veículos seguiam no sentido Vila Velha-Vitória.", disse a corporação.

Ainda conforme a PM, os condutores envolvidos relataram que o ônibus estava vazio, seguindo pela faixa do meio, e mudou para a faixa da direita, quando o carro, que já estava na faixa da direita, parou, logo após o ponto de ônibus e, neste momento, houve a colisão.

"Após a colisão, o ônibus subiu na calçada e atingiu o ponto de ônibus, danificando-o, além de atingir três mulheres, de 31, 38 e 60 anos, que ficaram feridas parcialmente. As vítimas de 31 e 38 anos foram socorridas pela ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Já a terceira vítima, foi socorrida pelo Samu ao HEUE. Nenhuma delas manifestou interesse em representar criminalmente", finalizou a Polícia Militar.