Nuvem que lembra “disco voador” chama a atenção no ES; veja vídeo

Uma nuvem em formato de "disco voador" chamou a atenção de quem trafegava pela BR 101, na Serra, na manhã desta quinta-feira (4). O Incaper explicou que, apesar de ter a aparência de um arco escuro e ameaçador, assemelhando-se às naves extraterrestres retratadas nos filmes, ela é conhecida como "nuvem prateleira". Confira a nuvem no vídeo acima.
"Em uma primeira análise, a imagem se refere a um tipo de nuvem popularmente conhecida como 'nuvem prateleira' ou 'shelf cloud' (em inglês) e é tecnicamente conhecida como 'Cumulonimbus Arcus'", explica a equipe de meteorologia do Incaper.
"Arcus é uma rotação densa e horizontal na parte inferior frontal da nuvem que, quando extensa, tem a aparência de um arco escuro e ameaçador", detalhou. Ainda segundo o Incaper, a borda frontal pode ter uma aparência suave. Ela é formadoa por correntes descendentes fortes de ar frio, que se espalham à frente da nuvem de tempestade.
"Este é um tipo de formação de nuvem que tem aspecto característico de uma longa, baixa e densa camada horizontal, anexada logo abaixo a uma nuvem-mãe, neste caso, uma Cumulonimbus - Cb, que normalmente está associada a tempestades", conclui.