Nuvem que lembra “disco voador” chama a atenção no ES; veja vídeo

Confira a nuvem no vídeo acima. Uma nuvem em formato de "disco voador" chamou a atenção de quem trafegava pela BR 101 , na Serra , na manhã desta quinta-feira (4). O Incaper explicou que, apesar de ter a aparência de um arco escuro e ameaçador, assemelhando-se às naves extraterrestres retratadas nos filmes, ela é conhecida como "nuvem prateleira".

"Em uma primeira análise, a imagem se refere a um tipo de nuvem popularmente conhecida como 'nuvem prateleira' ou 'shelf cloud' (em inglês) e é tecnicamente conhecida como 'Cumulonimbus Arcus'", explica a equipe de meteorologia do Incaper.

"Arcus é uma rotação densa e horizontal na parte inferior frontal da nuvem que, quando extensa, tem a aparência de um arco escuro e ameaçador", detalhou. Ainda segundo o Incaper, a borda frontal pode ter uma aparência suave. Ela é formadoa por correntes descendentes fortes de ar frio, que se espalham à frente da nuvem de tempestade.