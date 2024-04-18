Nova rotatória vai substituir semáforo em cruzamento da Praia do Canto

Construção da rotatória no cruzamento das ruas Aleixo Netto e Saul Navarro na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini

Praia do Canto , em Vitória , vai ganhar mais uma rotatória. O bairro da Capital, que já conta com 17 rotatórias, terá uma nova estrutura no cruzamento da Rua Saul Navarro com a Rua Aleixo Netto. A previsão, segundo a Prefeitura de Vitória , é que a obra seja concluída até o início da próxima semana.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi, o semáforo existente no cruzamento será retirado. Ele explica que o pedido de instalação da rótula viária partiu de uma solicitação do bairro. Além da rótula, também serão construídas rampas de acesso para cadeirantes.

“Os moradores levantaram essa demanda conosco, sinalizando que a rotatória seria a melhor opção para a região, para que fosse melhorado o fluxo do trânsito. Foram observados acidentes, atropelamentos e, com isso, fizemos um estudo que mostrou a possibilidade de ter, sim, uma nova rotatória”, explicou Forrechi.