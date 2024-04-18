Operação no Território do Bem é resposta a ataques em Itararé, diz polícia

Na semana passada, três tiroteios e dois homicídios foram registrados em Itararé, na Capital. Os casos chamaram a atenção, já que a Grande Vitória estava há um mês sem conflitos, desde a prisão de Marujo, chefe da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). Nesta quinta-feira (18), a Polícia Civil realizou uma operação em Itararé, Bonfim, São Benedito e Bairro da Penha, regiões pertencentes ao chamado Território do Bem, o que pode ajudar a colher informações para entender a violência dos últimas dias.
"Estamos fazendo essa operação em resposta a todos esses fatos ocorridos. Dois indivíduos foram presos, eles não são diretamente suspeitos dos homicídios, mas são investigados também, são traficantes de drogas", declarou o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Romualdo Gianordoli.
Na ação, além da prisão do homem de 25 anos e da mulher de 21, apontados como fornecedores de haxixe em Itararé, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Clique aqui para ver os detalhes.