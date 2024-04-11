Tensão em Itararé: mais um dia de tiros em Vitória

A região de Itararé, em Vitória , vive momentos de tensão e de insegurança nos últimos dias. Após duas mortes violentas serem registradas no bairro, mais um episódio ocorreu nesta quinta-feira (11): disparos de armas de fogo foram dados nos arredores do prédio da Secretaria Municipal de Educação. Segundo a Polícia Militar , suspeitos teriam, inclusive, invadido a área do imóvel da prefeitura.

A corporação detalhou ainda que a ocorrência teve início no bairro Engenharia, no momento em que militares faziam um patrulhamento. Ao se depararem com guarnições da Força Tática, dois indivíduos começaram a efetuar tiros. Houve um confronto, e os suspeitos conseguiram fugir pelos becos. Foi durante a fuga que entraram na secretaria, conforme explicou a PM.

Um dos indivíduos foi baleado com dois disparos na perna e socorrido pela corporação. O outro foi detido. "Com o baleado foi apreendida uma pistola. O outro indivíduo dispensou um armamento".

Acionada pela reportagem, a Secretaria de Educação confirmou que teve o prédio invadido, mas que tiros não foram disparados no local.

Susto

Uma testemunha — que prefere não se identificar, mas estava no prédio da Secretaria Municipal de Educação — contou ao portal A Gazeta que tudo aconteceu por volta das 16h30. “Nós estávamos numa sala e ouvimos uns quatro tiros bem perto. Todos abaixamos. Uma colega foi até a porta para fechar, mas quando olhamos pela janela, vimos um homem correndo aqui dentro, já no espaço da secretaria”, afirmou.

A Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes da ocorrência. Se houver retorno, este texto será atualizado.

Conflitos na região

As duas mortes em dois dias seguidos em Itararé acendem um alerta para a segurança pública na Capital. Os assassinatos ocorreram há pouco mais de um mês desde a prisão de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, que era o traficante mais procurado do Espírito Santo e líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A facção criminosa tem como principal área de atuação o bairro da Penha e disputa com o Terceiro Comando Puro (TCP), o tráfico da região de Itararé.

+ Detalhes A colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, narra em primeira mão outras possibilidades do que pode estar por trás dos primeiros assassinatos após a prisão de Marujo e como os crimes acendem alerta total para as autoridades.

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O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, diz que ainda é cedo para afirmar que as mortes são resultados da disputa entre as facções, mas que uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que Marujo possa estar dando ordens para execuções mesmo estando preso