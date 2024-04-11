Tensão em Itararé: mais um dia de tiros em Vitória

Susto
Conflitos na região
- No dia 9 de abril, Marcos Vinícius Vieira Cravo, 25 anos, morreu durante tiroteio na pracinha do bairro Itararé. Os disparos foram efetuados por dois homens que estavam em um carro, segundo testemunhas.
- Um dia depois, na quarta-feira (10), um outro homem foi assassinado em Itararé, na Escadaria Santa Júlia. O crime aconteceu por volta das 13h e pode ter ligação com o homicídio de Marcos Vinícius.
- Moradores da região acreditam que a facção que lidera o tráfico em Itararé, o TCP, e vive uma guerra histórica com a facção vizinha, o PCV, no bairro da Penha, está em um novo conflito.
- Antes dos assassinatos nesta semana, o último homicídio em Itararé foi registrado em 23 de fevereiro. Moradores temem pela insegurança generalizada.
- Em outubro e novembro do ano passado, a polícia prendeu Luan e Gabriel Faria, conhecidos como irmãos Vera, líderes do tráfico de Itararé. Mas outro dos irmãos, Bruno Vera, segue foragido.
+ Detalhes
A colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, narra em primeira mão outras possibilidades do que pode estar por trás dos primeiros assassinatos após a prisão de Marujo e como os crimes acendem alerta total para as autoridades.
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