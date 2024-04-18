Operação contra o PCV: polícia cumpre mandados de prisão em Vitória

Polícia realiza Operação Lemmy contra o PCV em Vitória

Operação Lemmy – com objetivo de combater organizações criminosas que atuam no Espírito Santo, tendo como principal alvo a facção Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (18), a– com objetivo de combater organizações criminosas que atuam no Espírito Santo, tendo como principal alvo a facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) . Durante a ação, um rapaz de 25 anos e uma jovem de 21 foram capturados no bairro Itararé, na Capital , em cumprimento de mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a operação, foram realizadas buscas em Itararé, Bonfim, São Benedito e Bairro da Penha . Cerca de 50 policiais foram empenhados para a ação, que contou com equipes da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), além de apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), e da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Secretaria de Justiça (Sejus).

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o delegado Romualdo Gianordoli disse que a ação desta quinta-feira foi possível após informações levantadas numa operação feita em agosto do ano passado. "Esse casal apareceu nas investigações como grandes traficantes de haxixe na região de Itararé. Na operação de hoje só havia esses dois mandados de prisão específicos e tivemos êxito", pontuou o superintendente de Polícia Especializada (SPE).

É importante salientar que, apesar de a maioria das buscas terem sido feitas na área de atuação do PCV, Itararé é rival da facção – região é comandada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Além das duas prisões, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. "Apreendemos pouca quantidade de droga, equipamentos para embalar entorpecentes a vácuo. O importante é que conseguimos elementos de inteligência, coisas que apreendemos que podem resultar em outras operações, como dispositivos móveis e anotações. Então é uma operação proveitosa, porque colhemos vários desses elementos de informação", detalhou Gianordoli.

Ataques em Itararé

"Após esses conflitos, nossa estratégia foi ocupar os morros da região. Além de todo o policiamento que tem sido feito, nós pedimos os mandados de busca e de prisão, assim a gente consegue fazer levantamentos que possam resultar em mais operações", disse o delegado.