Nível de rio sobe e regiões de Itapemirim têm abastecimento de água suspenso

Por conta da elevação do nível do Rio Itapemirim, as comunidades do interior de Itapemirim, no litoral Sul do Estado, estão com abastecimento suspenso, conforme publicação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município, na tarde desta sexta-feira (5). A cheia, por conta da chuva dos últimos dias, afetou equipamentos elétricos que fazem a captação.
As localidades de Luanda, São João da Lancha, Safra 1 e Safra 2 podem ficar sem água, segundo o Saae, pois o rio está acima do normal e alguns equipamentos da captação em Luanda foram danificados, impossibilitando substituição imediata.
Uma equipe, segundo o serviço, está no local observando desde o primeiro horário o nível do Rio Itapemirim, para fazer a substituição do equipamento danificado. A recomendação do Saae para as localidades afetadas é o máximo de economia possível, para não haver desabastecimento total.