Nível de rio sobe e regiões de Itapemirim têm abastecimento de água suspenso

As localidades de Luanda, São João da Lancha, Safra 1 e Safra 2 podem ficar sem água, segundo o Saae, pois o rio está acima do normal e alguns equipamentos da captação em Luanda foram danificados, impossibilitando substituição imediata.

Uma equipe, segundo o serviço, está no local observando desde o primeiro horário o nível do Rio Itapemirim, para fazer a substituição do equipamento danificado. A recomendação do Saae para as localidades afetadas é o máximo de economia possível, para não haver desabastecimento total.