Mulher é presa com espingarda, pistola, munições e euros em Colatina

Além do armamento, foram encontrados aparelhos de comunicação e uma quantia em euros

Durante a abordagem, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, uma pistola e um simulacro de arma de fogo, além de cerca de 130 munições e cápsulas de diversos calibres, variados equipamentos de comunicação, documentos falsificados e uma quantia de 30 € (trinta euros) em espécie.