Mulher é morta a tiros por dupla no interior de Vila Valério

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher foi morta a tiros no distrito de São Jorge da Barra Seca, em Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima - que não teve a identidade divulgada - estava com o marido, quando dois homens surgiram e cometeram o crime. Eles fugiram em uma moto.

A PM informou que foi acionada após moradores da região terem ouvido disparos de arma e avisarem que uma pessoa estava caída ao chão. Ao chegarem ao local, foi verificado que era uma mulher e que ela já estava sem vida.

Testemunhas relataram que, no momento do crime, os suspeitos mandaram o marido da vítima sair correndo de lá. O companheiro dela não foi localizado pelos policiais na região. Após a fuga da dupla, eles também não foram encontrados.

A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à A reportagem desolicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil , que informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.