Mulher é morta a tiros por dupla no interior de Vila Valério

Uma mulher foi morta a tiros no distrito de São Jorge da Barra Seca, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima - que não teve a identidade divulgada - estava com o marido, quando dois homens surgiram e cometeram o crime. Eles fugiram em uma moto.
A PM informou que foi acionada após moradores da região terem ouvido disparos de arma e avisarem que uma pessoa estava caída ao chão. Ao chegarem ao local, foi verificado que era uma mulher e que ela já estava sem vida.
Testemunhas relataram que, no momento do crime, os suspeitos mandaram o marido da vítima sair correndo de lá. O companheiro dela não foi localizado pelos policiais na região. Após a fuga da dupla, eles também não foram encontrados.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, que informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", finalizou.