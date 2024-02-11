Mulher é morta a pauladas e suspeito é preso na Região Serrana do ES

As viagens do trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas foram retomadas nos dois sentidos nesta terça-feira (21), depois do percurso no sentido Belo Horizonte - Vitória ter sido interrompido na segunda-feira (20).





Segundo a Vale, a paralisação na circulação da linha ocorreu por motivos operacionais. Nesta terça, os trens voltaram a circular normalmente. A linha que sai da Estação Pedro Nolasco com destino a Belo Horizonte tem partida às 7h e no mesmo horário sai o trem de Belo Horizonte para Cariacica.





Passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou solicitar o reembolso do valor pago no prazo de até 30 dias. Para mais informações, a empresa disponibiliza o telefone 0800 285 7000.