Mulher é encontrada morta com sinais de estrangulamento em São Mateus

Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta com sinais de enforcamento no sofá da sala de casa no bairro Bonsucesso, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (18). Ela foi identificada como Elizete Rodrigues dos Santos. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o principal suspeito é o companheiro dela, Gutieres Matias, que tirou a própria vida após o crime.
Segundo a PM, testemunhas relataram que o casal estava passando por um processo de separação, o que não era aceito pelo companheiro. Militares verificaram que o possível material utilizado no homicídio seria um fio de televisão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros constataram o óbito do suspeito.
Conforme a corporação, o casal tinha um filho, que não teve a idade divulgada, que havia sido deixado com a tia e não presenciou o caso.
Procurada, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. “A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas“, finalizou.
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.