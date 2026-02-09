A Gazeta - Agora

Mulher é encontrada morta com marcas de tiros às margens de rodovia em Pancas

Publicado em 09/02/2026 às 15h43
Bruna Monteiro, de 29 anos, foi encontrada morta na zona rural do município; polícia descarta acidente e investiga homicídio
Bruna Monteiro foi encontrada morta às margens de uma rodovia estadual, em Pancas Crédito: Montagem | Heriklis Douglas | Arquivo pessoal

Uma mulher identificada como Bruna Monteiro, de 29 anos, foi encontrada morta às margens da rodovia ES 344, zona rural de Pancas, na região Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (8). Segundo a Polícia Militar, inicialmente a equipe foi acionada para atender a um acidente de trânsito com morte, mas durante os trabalhos, foram constatadas marcas de dois disparos de arma de fogo, sendo uma no peito e outra nas costas da vítima, afastando a hipótese inicial para o óbito.

Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina e o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pancas. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

