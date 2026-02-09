Mulher é encontrada morta com marcas de tiros às margens de rodovia em Pancas

Uma mulher identificada como Bruna Monteiro, de 29 anos, foi encontrada morta às margens da rodovia ES 344, zona rural de Pancas, na região Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (8). Segundo a Polícia Militar, inicialmente a equipe foi acionada para atender a um acidente de trânsito com morte, mas durante os trabalhos, foram constatadas marcas de dois disparos de arma de fogo, sendo uma no peito e outra nas costas da vítima, afastando a hipótese inicial para o óbito.