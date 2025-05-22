Mulher é agredida pelo marido e pede ajuda no Quartel da PM em Vitória

Uma mulher de 26 anos foi até o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória, para pedir ajuda: ela disse que estava sendo agredida pelo marido, no Bairro da Penha, e que os três filhos dela estavam na casa. No fim, o homem acabou detido.
Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência e o conduziram até a delegacia. Para os militares, ele negou o crime e disse que só estava tentando impedir a mulher de sair de casa, porque ela seria usuária de drogas. A vítima contou que sofria constantes agressões do marido, e tinha até medida protetiva contra ele. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha.
O nome do preso não está sendo divulgado para não expor a identidade da vítima.