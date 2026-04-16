Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia

Uma mulher de 37 anos foi agredida e teve a motocicleta roubada pelo ex-companheiro, de 35, no bairro Monte Sinai, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (15). A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que o suspeito arrombou a porta da residência, invadiu o imóvel e tentou levar a moto e uma caixa de som, que, segundo ela, seriam trocadas por drogas.
Ainda de acordo com a mulher, ao tentar impedir a ação, ela foi agarrada pelo pescoço e jogada no meio da rua. Para se defender, a vítima atingiu o homem com uma faca, causando um ferimento na testa. Mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir levando a motocicleta.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Marilândia. Até o momento, o suspeito não foi detido.